"Viviendo el sueño": Joven boliviana emocionada por conocer por primera vez el mar del Perú

En redes sociales encontramos distintos videos e historias conmovedoras como la compartida por una joven boliviana, en la plataforma china de TikTok, donde se ve emocionada por conocer, por primera vez, el mar.

En el material audiovisual, de un minuto y 58 segundos, subido por la usuaria Sarah Sanabria, se ve el preciso momento en que la joven boliviana llega a la Costa Verde, en el Perú, y queda maravillada con la amplitud del mar, ya que en su país no cuentan con ello.

"¡Qué cosa más bonita! Esta alegría no me quita nadie. Hay gente surfeando y eso nunca lo vas a ver en Bolivia. Vamos a bajar en botines. No creo que la corriente me lleve", señaló Sarah conmovida por sentir el agua de la playa miraflorina en sus pies.