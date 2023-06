"La mejor comida peruana": Holandés queda maravillado al probar caldo de gallina

24/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Nuestra comida peruana no tiene nada que envidiar a los platillos gourmet de otras zonas del mundo. Por algo, el mejor restaurante a nivel internacional se encuentra en el Perú. Es así como un holandés se hizo viral en TikTok al mostrarse maravillado al comer un gustoso caldo de gallina en la casa de su novia.

Come bien

El clip viral titulado: " Antes solo comía vegetales desabridos y ahora toma su buen caldo de gallina con presa aparte" le pertenece a la cuenta: @grellyg22 y nos muestra en cinco segundos a un extranjero degustando un caliente plato de caldo de gallina al lado de, quien aparentemente, pueda ser su suegro.

El video difundido en la plataforma china fue grabado por la novia del protagonista, quien por información de la descripción, lo habría conocido a distancia.

El holandés se muestra en un ambiente de hospitalidad al lado de los familiares de su pareja. El joven se encuentra sentado a la mesa del comedor comiendo como 'buen peruano' nuestro querido plato representativo.

Reacciones ante el video viral

Las imágenes difundidas en TikTok cuentan hasta el momento con miles de reproducciones, 12.3 mil reacciones, 212 comentarios y 54 compartidos.

Como era de esperarse los mensajes, en torno al corto, no dudaron en aparecer y algunos eran tomados con buen humor.

"Pero parece sopa de pollo, qué hace la zanahoria ahí", "el camote que venía de piqueo en la cancha", "con presa jajaja", "¿qué es esa pasta?", "en la vida yo soy el señor xd".

Otros, resaltaban el porqué no se piensan ir de nuestro país.

"No me imagino qué sería de mi vida si me voy a Berlín o San Petersburgo y no encuentro una carpa de caldo de gallina", "Es una de las cosas que me impiden irme de mi Perú, cómo sufriría sin comer un caldito de gallina", "lo mejor, la comida peruana", "acá se aprende a comer como Dios manda", "el caldo peruano, lo mejor", "buena con el caldito, es adictivo, quien lo prueba no lo deja".

Extranjeros también se animaron en comentar lo irresisible que es nuestro plato.

"Soy española y me enamoré de la gastronomía peruana, en mi casa ya se comen papas con huancaína, pollada, ají de pollo, causa limeña...", son algunos de los mensajes en la plataforma china.

De esta manera, una peruana viralizó en TikTok a su novio holandés tras grabarlo comiendo un delicioso plato de caldo de gallina.