¿Ya no lo quieren? Hincha arremete contra Gianluca Lapadula: "Debería ser suplente y Guerrero titular"

La derrota de Perú (1-0) ante Canadá 'destrozó los corazones' de todos los hinchas de la Selección, como la de un joven quien no dudó en arremeter contra Gianluca Lapadula por no lograr concretar un gol y tener una mejor conexión con sus compañeros en la cancha tal como asegura sí lo tiene Paolo Guerrero.

En el material audiovisual, de solo 59 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven identificado como Daniel Torres Valenzuela muestra la indignación que tiene porque Perú no logró vencer a los canadienses, pero sorprendió a sus seguidores al no dudar en arremeter contra Lapadula.

Torres resaltó que a pesar de que muchos hinchas apoyaron al 'Bambino' cuando se incorporó en la Selección, en estos últimos partidos no ha demostrado un buen rendimiento, por lo cual, reitera que debería ser suplente y en su lugar Paolo Guerrero debería retornar como titular.

"Me cansé de no decirlo, para mí Paolo Guerrero debe ser titular. Hoy me convencí. Ya lo estaba siguiendo partidos antes a Gianluca Lapadula y me di cuenta de que lo estamos esperando demasiado, va más de 5 partidos sin anotar un mísero partido".