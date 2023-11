Aportantes de AFP marchan hoy hacia el Congreso para exigir que se debata el séptimo retiro de fondos

En entrevista a Exitosa, la congresista Digna Calle ratificó que hoy por la tarde se llevará a cabo la marcha hacia el Congreso para exigir al presidente de la Comisión de Economía que ponga a debate el séptimo retiro de la AFP, a fin de que esos fondos sean desembolsados este año.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, la legisladora apuntó que esta movilización será pacífica y viene siendo organizada por su partido político, Podemos Perú (PP), exactamente a las 6:00 p. m. en el Campo de Marte.

En ese sentido, mencionó que ha presentado un proyecto de ley a fin de retirar 4 UIT. No obstante, hasta el momento, no hubo respuesta alguna, por lo que convocaron a una marcha en beneficio de tres millones de personas.

"He presentado un PL el 8 de febrero del 2023 y, hasta la fecha, no tenemos ninguna respuesta. Ya ha pasado mucho tiempo y los más de tres millones de aportantes a los que beneficiará este PL no pueden esperar más", precisó.