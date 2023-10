(VIDEO) Caso Dachi: Perrita pug acuchillada ya recuperó la movilidad de su colita, ¿podrá volver a caminar?

04/10/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

La perrita de raza pug 'Dachi', que logró sobrevivir tras ser atacada por un sujeto que la acuchilló múltiples veces, empezó a tener movilidad en su colita. Así lo aseguró la veterinaria a su cargo.

Recuperación favorable

Como se recuerda, 'Dachi' fue apuñalada en 18 ocasiones por lo que tuvo que ser inmediatamente auxiliada por veterinarios para salvar su vida. Tras realizar un intenso trabajo médico, y gracias a la rapidez de la atención privada, 'Dachi' logró estabilizarse y recuperarse.

Sin embargo, los expertos señalaron que los daños en sus patas traseras son graves y podrían ser irreversibles. Por lo que se confirmó que el estado de la perrita pug era crítico.

Sin embargo, un video publicado en la cuenta de tiktok de la veterinaria privada a cargo del cuidado de 'Dachi', sembró una esperanza en los corazones de todas aquellas personas que está al pendiente del caso.

"Dachi ya mueve su colita. Gracias a los ejercicios que diariamente le relizan sus doctores, hemos notado que la bella Dachi ya mueve su colita", se escucha en el video publicado.

Asimismo, el centro de salud para animales recalcó que la can no tenía sensibilidad ni movimiento en sus extremidades traseras, no obstante, gracias a los estímulos que le realizan existe la ilusión de que pueda volver a caminar.

"Hay esperanzas de que vuelva a caminar, "Diosito la ayude en volver a caminar, a este lindo angelito, "Dios, para ti no hay imposibles. que los manos de los doctores sean tu instrumento de sanacion", "Se que lo logrará. Tiene angeles aquí en la tierra que son ustedes", fueron algunos de los comentarios de los cibernautas,

¿Qué sucedió con 'Dachi'?

Hace algunas semanas se dieron a conocer las repudiables imágenes de un sujeto apuñalando brutalmente a este can, el cual provocó que sufriera graves daños. Sin embargo, gracias a los esfuerzos médicos y de la gente, pudo recuperarse favorablemente.

Cabe mencionar que, el hombre que acuchilló a 'Dachi', mascota de su expareja, cumplirá su condena de un año y seis meses recluido en el penal de Lurigancho, por el delito de abandono y crueldad de animales, esta disposición fue informada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

El pasado miércoles, 30 de agosto, el Poder Judicial había dictado sentencia al agresor de la mascota 'Dachi' a un año y seis meses de prisión efectiva hasta el 26 de febrero del año 2025.

Esto, en consecuencia, de ser autor del delito contra el patrimonio de la unidad, de abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres.

De esta manera, la perrita de raza pug 'Dachi', que logró sobrevivir tras ser atacada por un sujeto que la acuchilló múltiples veces, deberá usar una silla de ruedas para movilizarse. No obstante, existe la esperanza de que vuelva a cainar ya que recientemente presentó movilidad en su colita.