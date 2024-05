Dayanita olvida a Topito y 'chapa' con misterioso galán: "Es mi 'good time'"

10/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La actriz cómica Dayanita ha decidido dar vuelta a la página y buscar un nuevo comienzo en su vida amorosa después de su separación con Topito. Las cámaras de 'Magaly TV, La Firme' capturaron a la actriz cómica en una discoteca de Miraflores junto a su nuevo 'good time'.

El nuevo 'good time' de Dayanita

El pasado miércoles 8 de mayo, Dayanita fue vista en una discoteca de Miraflores en compañía de su posible nuevo amor. Durante la noche, se produjeron momentos incómodos que no pasaron desapercibidos.

Momentos incómodos

En un instante, el acompañante de Dayanita intentó ocultarse bajo su capucha, acción que la actriz no tardó en detener al quitarle abruptamente la prenda. Además, se vio al hombre distraído en su celular, lo que llevó a la actriz cómica a arrebatarle el dispositivo para revisar sus mensajes.

La aclaración de Dayanita

A pesar de ser captados besándose, la actriz cómica negó tener una relación formal y aclaró que sigue soltera. En sus propias palabras: "La verdad es que estoy conociendo a gente, no tengo novio ahorita. Es un 'good time', si me la hicieron a mí, ¿por qué yo no?".

El fin con Topito

Harta de vivir a la sombra y con una pareja que no la valora, Dayanita decidió terminar su relación con Topito. A través de un comunicado en redes sociales, dejó en claro su decisión de buscar su propia felicidad y mantener únicamente un vínculo laboral con el cómico.

"Yo no tengo ninguna relación con Junior Flores 'Topito', que es una persona que se me vinculó por años. Soy profesional y siempre priorizaré mi trabajo ante todo, si me encuentran con él, compartiendo escenario o en el canal, solo será por vínculo laboral", señaló Dayanita en su comunicado.

"Yo me cansé de vivir a oscuras, yo soy una persona que merece ser feliz y la luzca de la mano. Merezco muchas cosas bonitas. De todo corazón pido que no me vinculen más con el señor Junior Flores y de hoy en adelante cada quien siga con su vida", agregó.

La actriz cómica, Dayanita, ha dado un giro en su vida amorosa al olvidar a Topito y abrirse a nuevas posibilidades. Aunque su salida con un nuevo 'good time' no terminó como esperaba, la actriz cómica sigue firme en su búsqueda de la felicidad y en su determinación de no conformarse con menos de lo que merece.