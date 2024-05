Paco Bazán revela que futbolistas INTIMIDAN a comentaristas deportivos: "Mandan a sus amigos peligrosos"

El comentarista deportivo, Paco Bazán, hizo una fuerte revelación en su más reciente visita al programa de Magaly Medina. Según el conductor de televisión, muchos jugadores intimidan a los comentaristas deportivos haciéndoles llamadas amenazadoras o enviándoles indirectas con otras personas.

El conductor de 'El deportivo en otra cancha', indicó que a los futbolistas no les gusta que se hagan malos comentarios sobre ellos, por lo que regularmente mandan indirectas a quienes los critican.

"A los futbolistas no les gusta cuando somos críticos, luego te mandan indirectas y te mandan a llamar. Hay presión, a mí ME HAN APRETADO varias veces (...) Me han mandado llamar con algún 'amigo garrapata' que tienen. Algunos tienen gente peligrosa alrededor", reveló.