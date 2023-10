¡En busca de un sueño! Paolo Guerrero juega hoy la final de la Copa Sudamericana con LDU de Quito

Paolo Guerrero tiene hoy la oportunidad de obtener un nuevo título internacional, tras 10 años sin lograrlo. Y es que Liga Deportiva Universitaria (LDU) de Quito se medirá esta tarde a Fortaleza de Brasil, en Uruguay, con la consigna de acrecentar su palmarés a nivel continental.

El cuadro ecuatoriano arribó a esta instancia, en gran parte, por el excelso desempeño del 'Depredador' en las semifinales de la Copa Sudamericana ante Defensa y Justicia. En esta llave, el ariete nacional marcó dos goles, uno de cabeza y otro con un potente disparo.

Así, 'PG9' buscará ganar su quinto título en diez finales. La última definición continental de Guerrero data del 2019 con la Selección Peruana, comandada en ese entonces por Ricardo Gareca, contra Brasil en el Maracaná.

El juego está pactado para las 3:00 p. m. y, todo hace indicar que, el goleador histórico de la 'Bicolor' estará en la oncena titular. El mundialista es considerado por Luis Zubeldía, DT del 'Rey de Copas', desde que se sumó a sus filas a mediados de este año.

Según los medios internacionales, estos serían los 22 jugadores que saldrán al césped del Estadio Domingo Burgueño Miguel en tierras charrúas.

Fortaleza (4-2-1-3): João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison, Pochettino; Marinho, Guilherme, Lucero.

LDU (4-2-1-3): Domínguez; Quinteros, Ade, Rodríguez, Quiñónez; Martínez, Piovi, Ibarra; Jhojan Julio, Alvarado, Paolo Guerrero.

Como se sabe, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tiene tres grandes certámenes que todo futbolista sueña obtener, la Copa América, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Si bien Paolo estuvo a un paso de conseguir dos de estas distinciones, nunca terminó coronándose.

Por tanto, 'PG9' tiene la posibilidad de redimirse esta tarde, por lo menos, a nivel de clubes. Según contó, tiempo atrás, tiene una espina clavada por no conseguir la 'Sudamericana' cuando defendía a Flamengo.

"La jugaron contra Independiente y la perdieron. Yo no pude estar presente en ninguno de los dos partidos porque justo salió lo del doping. La hinchada se quedó un poco molesta por no haber jugador el partido. Me castigaron injustamente", expresó.