¡Terrible! Ricardo Mendoza denuncia presunto 'reglaje': "Un carro me está siguiendo"

En medio de la polémica que en la que se encuentran los conductores de 'Hablando Huevadas', tras ser acusados de no saludar a sus fans en la calle; Ricardo Mendoza denunció ser víctima de pregunto reglaje.

A través de sus redes sociales, el presentador detalló que un carro lo estaba siguiendo desde el teatro Canout el pasado martes, cuando terminaba su más reciente show con Jorge Luna.

Mediante sus historias de Instagram, el conductor de 'Hablando Huevadas', Ricardo Mendoza, denunció que un auto se había parqueado afuera del teatro y que lo estuvo siguiendo.