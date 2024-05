¡Bomba! Esposo de María Grazia Gamarra es ampayado muy CARIÑOSO con otra mujer en discoteca

08/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Este podría ser el fin del matrimonio de María Grazia Gamarra y Heinz Gildemeister, tras un escandaloso ampay que se emitirá esta noche. En el avance de 'Magaly TV, La Firme' se mostró unas impactantes imágenes protagonizadas por el esposo de la artista, quien se luce acompañado de otra mujer en una discoteca.

En el material difundido, en las redes sociales del programa, Gildemeister aparece disfrutando de una noche en una discoteca de Lima, se le ve acompañado de una misteriosa mujer, a la cual le toca el rostro y le habla muy de cerca.

"Esposo de la estrellita de 'AFHS' se divierte en discoteca con joven mujer que no es la actriz" , se escucha decir a la voz en off.

¿Por qué salió de 'Al Fondo Hay Sitio'?

Recordemos que María Grazia Gamarra, en poco tiempo, se ganó el afecto de muchos seguidores de la serie. Sin embargo, explicó tuvo que tomar una decisión drástica para poder dedicarse más a su pequeña hija y estar más presente como madre.

En su conversación con el pediatra Roberto Smocurio, la también cantante recordó cómo se unió a 'Al Fondo Hay Sitio' en 2022 y cómo su personaje tuvo un éxito instantáneo. Sin embargo, comentó que decidió tomar la difícil decisión de renunciar para poder priorizar a su familia.

"Y volvía exhausta de un día intenso de trabajo y llegaba a mi casa a criar (...) De mal humor, con rabia, con cansancio y claro, mis respuestas siempre eran hacia ellas como que: 'Yaaaa, pero es que estoy cansada' ".

Reflexionó sobre la crianza de su hija

En ese sentido, la actriz detalló que el desgaste que tenía por las exhaustivas horas de grabación en la serie, no le permitía tener una buena predisposición para dedicarse a sus tareas del hogar como a la crianza de su pequeña, por lo que decidió priorizar a su familia y hacer un alto a su carrera.

"Qué injusto para ellas, que su mamá después de no estar todo el día llegue a la casa y que sin querer los trate mal (...) sino que también soy un ser humano y estoy agotada (...) y como no estoy es peor, porque me exigen más".

Como se mencionó, esta noche 'Magaly TV, La Firme' emitirá un tremendo ampay protagonizado por Heinz Gildemeister, esposo de María Grazia Gamarra, quien se luce acompañado y acariciando a otra mujer en una conocida discoteca de Lima.