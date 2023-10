¡Habló el capitán! Ballón envió contundente mensaje tras fiesta privada de sus compañeros de Alianza Lima

El capitán de Alianza Lima, Josepmir Ballón, envió un contundente mensaje tras el escándalo por la fiesta privada de sus compañeros 'blanquiazules'.

En declaraciones a la prensa, el mediocampista 'blanquiazul' señaló que es complicado ser "juez y parte" en la polémica y aseguró que el grupo debe estar concentrado en el próximo partido ante Deportivo Garcilaso.

"Es un poco difícil hablar del tema, a veces cuando uno es juez y parte es un poco complicado cuando tienes compañeros. Yo voy a decir algo, no voy a excusar, pero cuando se gana se perdona todo, entonces, no debemos de ser así, no estoy excusando a mis compañeros porque no voy a decir que lo que han hecho está bien, pero se dieron las cosas así y debemos de pensar ya para adelante", declaró.