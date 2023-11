Huancayo: Así recibieron a los medallistas de Santiago 2023, Kimberly García y César Rodríguez, en la Ciudad Incontrastable

A horas de la mañana de este jueves, los medallistas de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, Kimberly García y César Rodríguez, llegaron hasta su natal ciudad de Huancayo luego de haber obtenido importantes preseas en el destacado evento.

En los exteriores de la estación de buses a la que llegaron los deportistas, un grupo de estudiantes de la Universidad Continental decidieron preparar una pequeña sorpresa para los representantes peruanos.

Alrededor de 10 jóvenes se encontraban realizando una pequeña presentación con instrumentos en mano y un gran cartel de bienvenida.

La performance fue elogiada por Rodríguez, quien no dudo en agradecer el emotivo gesto. El deportista señaló que esto era una muestra de que a los huancaínos les importaba "el resultado y el deportista que está llegando".

Asimismo, el deportista manifestó que se encontraba contento por volver a ver a sus padres luego de pasar más de un mes y medio fuera de su natal Huancayo.

"Me siento contento de volver a mis papás y a mi familia, los extrañe bastante. Gracias por la cálida bienvenida que le han dado", acotó.

Rodriguez se mostró conmovido cuando fue consultado por el apoyo de su madre, quien habría sido la persona que ha estado a su lado desde sus inicios. Y es que su mamá se encontraba notablemente acongojada por la llegada de su hijo, a quien esperaba con muchas ansias.

El deportista se mostró agradecido con el apoyo que le ha brindado su familia debido a que, según contó, el Estado no habría tenía este gesto con él. Asimismo, tampoco tenía el respaldo de empresas privadas, por lo que fueron sus padres sus únicos patrocinadores.

"Mi familia es un pilar muy importante. Muchas veces he querido desfallecer porque no hay apoyo de ninguna parte, ni del Estado ni de empresas privadas, pero ellos han estado ahí, juntando un dinero para que yo me pueda ir al exterior", agregó.