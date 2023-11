¿Jorge Fossati continuará en Universitario? Entrenador 'crema' reveló si se quedará para el centenario

El entrenador de Universitario de Deportes ('U'), Jorge Fossati, reveló si continuará en el equipo 'crema' para ser parte del centenario del club.

En entrevista para 'Las Voces del Fútbol' de Uruguay, el director técnico uruguayo indicó que , si bien tiene contrato hasta finales del 2024, analizará su continuidad, debido a que no le interesa estar en un lugar por compromiso.

"Me ofrecieron un contrato hasta fin de año que viene, Pero no me interesa estar en un lugar por un contrato. Lo que sí creo que corresponde siempre, es analizar y ver todo lo que paso y puede pasar. Te puedo asegurar que fue un año duro, con muchas dificultades internas y externas, mucho más externas que internas (...) Todo eso hay que analizarlo y voy a tomar la mejor decisión", declaró.