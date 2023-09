¿Leonel o Lionel? Conoce la anécdota detrás el nombre de Messi

24/09/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

Messi está pasando por una de las etapas más exitosas de su carrera, pues recientemente se incorporó al Inter de Miami CF y hace casi un año se convirtió en el campeón del mundo tras ganas el copa del Mundial de Qatar 2022, pese a esto, aún hay personas que no saben si su nombre real es Lionel o Leonel.

¿Cuál es su nombre real?

Oficialmente; el nombre completo del astro argentino es Lionel Andrés Messi Cuccittini, su madre, Celia Cuccittini eligió ponerle Lio en lugar de Leonel que es mucho más común, pero todo fue con una razón, la mamá del deportista tiene una curiosa anécdota por el cuál lo eligió.

Celia Cuccittini, mamá de Lionel Messi, es muy fan del músico norteamericano Lionel Richie y sus baladas románticas ochenteras, sobre todo le encanta "Say You, Say Me".

Cuando quedó embarazada supo que ese sería el nombre de su hijo como a modo de homenaje al cantante; sin embargo, sí consideró que era diferente y quería ponerle Leonel, pero el papá del jugador de la selección argentina lo llevó al Registro y le puso Lionel.

"Como no teníamos nombre varón, a mí siempre me gustó Leonel, pero cuando Jorge lo fue a registrar le puso Lionel y casi lo mato", mencionó la madre del jugador en una entrevista.

Messi habla sobre su vida en familia

El actual futbolista del Inter de Miamibrindó una entrevista para el canal de Youtube, Olga, donde fue consultado sobre cómo es cuando se encuentra en casa, junto a Antonela Rocuzzo (su pareja) y sus tres pequeños hijos.

Allí, el futbolista de la selección argentina contó que siempre intentar estar presente para sus hijos y señaló que, lo más importante para él, es poder transmitir todos los valores que recibió a lo largo de su vida.

En ese sentido, destacó la importancia que tuvo el FC Barcelona y las enseñanzas de sus padres para que el pueda ser la persona que es hoy en día.

"Estoy, intento inculcarles a mis hijos los valores que me enseñaron de chiquitos, seguir la línea que me dieron a mí (¿O sea eres buen padre porque tus padres fueron buenos padres?) Sí, soy como soy por lo que aprendí de chico", detalló.

Es así que, Messi habló sobre cómo lleva su vida en familia ahora que está en Miami por contrato con su nuevo equipo; además queda claro que su nombre real es Lionel, más no Leonel como muchos lo llaman.