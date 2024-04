¡Confianza plena! Jorge Fossati y su mensaje de apoyo a Christian Cueva: "Es un privilegio ayudarlo"

Jorge Fossati demostró nuevamente su confianza en la recuperación de Christian Cueva, y le envió un mensaje de apoyo al exfutbolista de la Selección Peruana, que se encuentra en Videna entrenando nuevamente.

El técnico aprovechó su presencia en la ceremonia de colocación de la primera piedra en la nueva Videna para enviarle un mensaje al volante ofensivo, y reiterando que confía en que retomará su mejor nivel.

La confianza brindada por Fossati Lurachi fue recibida de gran manera por 'Aladino', quien no escondió su alegría por reencontrarse con algunos de sus compañeros, a los cuales describió como "una familia".

Recientemente, sorprendió ver a Christian Cueva de regreso en las instalaciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), donde fue recibido por el entrenador y el cuerpo médico, que trabajaban en su recuperación.

El futbolista conversó con FPF Play, y volvió a mencionar que su principal objetivo es regresar a la 'Bicolor' en su mejor nivel, concentrado en lograr diversos objetivos con el combinado nacional.

"En lo particular, ando bien y tranquilo. Estoy enfocado en lo que es la última parte de mi recuperación y esperando que todo salga bien. La Selección Peruana es algo que nunca sale de mi cabeza y, aunque en este momento no esté, siempre voy a luchar por un lugar. Es lindo saber sobre la confianza que el profesor me tiene", declaró.