¡No se guardó nada! Adrián Arregui arremete contra Arturo Vidal por minimizar a Alianza Lima

El futbolista de Alianza Lima, Adrián Arregui, arremetió contra Arturo Vidal por minimizar al club 'blanquiazul' tras el empate 0-0 en la Copa Libertadores 2024.

En declaraciones a la prensa, el volante argentino restó importancia a las declaraciones del 'Rey' y prefirió enfocarse en el partido del próximo domingo 28 de abril ante Melgar en Arequipa.

"Es su punto de vista. No sé nada de la vida de Vidal, no me interesa... No estoy para esas cosas yo (...) Hay adversidades, pero el equipo quiere sumar de a tres, siempre es mejor no perder, pero el equipo va a salir a ganar. Vamos a ir paso a paso, venimos de la Libertadores, ahora este partido queremos seguir peleando", declaró.