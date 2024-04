"Me tienen podrida con esa hue...": Jely Reátegui EXPLOTA tras pregunta sobre Nicola Porcella

Jely Reátegui reapareció en un programa de YouTube para brindar detalles de sus últimos proyectos como artista; sin embargo, no esperó que, en medio de todo ello, le hicieran una pregunta sobre su excompañero de TV, Nicola Porcella, situación que causó un evidente fastidio.

Durante una reciente entrevista para el podcast de Carlos Orozco, la actriz peruana no pudo evitar mostrarse un tanto incomoda debido a que se le consultó inesperadamente por Nicola Porcella, quien ahora radica en México.

Como se recuerda, Reátegui calificó de "puerta" al excapitán de 'Las Cobras', luego de ver su actuación en la serie 'Ven Baila, quinceañera'. Es por ello que, al oír su nombre, la artista no dudó en responder tajantemente, pidiendo que ya no la molesten con ese tema debido a que ya la tiene "podrida", es decir, cansada.

"Ya no me jo... con ese tema, la verdad es que estoy podrida con esa hue....", dijo inicialmente.

Enseguida, le deseó lo mejor al actual 'Novio de México', añadiendo que lo sucedido con él fue un tema de hace ocho años, por lo que ya no tendría relevancia y además, le aburre recordarlo.

"Le deseo lo mejor, que le vaya bien a todos. Lo digo así porque es un tema que ha pasado como hace ocho años, ya me aburrí, ya me cansé un poquito de eso", acotó la actriz, de forma muy tajante.

Hace algún tiempo, Reátegui fue consultada respecto a la actuación de sus compañeros de elenco, Nicola Porcella y Angie Arizaga. Sin embargo, lejos de felicitarlos por debutar como actores, la popular protagonista de 'Soltera Codiciada' los calificó de "puertas" debido a que el verlos no le causaba ningún tipo de sensación importante.

"No me pareció bueno, es que no son actores. Para mí son como dos puertas interactuando. Yo veo las escenas y no pasa nada, se dan un beso y me pongo nerviosa", sostuvo.