¡Oficial! Tiago Nunes es anunciado como nuevo DT de Botafogo: Así fue la presentación del ex Cristal (VIDEO)

16/11/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

¡Es oficial! Botafogo de Brasil presentó a Tiago Nunes como su nuevo entrenador de cara al final de la liga local luego de que el director técnico brasileño dejara las filas de Sporting Cristal.

El anuncio fue hecho en la mañana de este jueves 16 de noviembre en todas las redes sociales del equipo de la 'Estrella Solitaria', donde la institución la da la cálida bienvenida al exestratega 'rimense'.

"Bienvenido, profesor. Tiago Nunes es el nuevo técnico del club más tradicional. Vamos Botafogo", se lee en la publicación de X.

Las palabras del dueño del club

Cabe decir que la presentación del entrenador brasileño no terminó allí. Y es que el dueño de la institución, John Texto, también le brindó palabras de bienvenida antes de entregarle una camiseta con su nombre.

John Textor recepciona e apresenta o novo técnico alvinegro à torcida. Bem-vindo, Tiago Nunes! 🔥⚽️ #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/bZBNApdzJx — Botafogo F.R. (@Botafogo) November 16, 2023

Allí, el representante de Botafogo asegura que creen firmemente en Tiago Nunes y en su capacidad para liderar el proyecto deportivo del club, el cual se encuentra disputando la punta del Brasileirao con Palmeiras.

"Muy agradecidos por ser parte de este proyecto. Usted está viviendo un gran momento de la historia de Botafogo. Hacemos lo mejor para que puedas seguir adelante. Creemos en usted. Este es un número especial, como usted sabe, es el número perfecto", indica el directivo.

Tiago Nunes, sumamente agradecido

Ante estos gestos, el ex DT de Sporting Cristal no se quedó callado y tuvo sus primeras palabras como estratega oficial del equipo brasileño. En un breve mensaje, no pudo ocultar emoción de ser parte de la institución y se mostró sumamente feliz con este nuevo reto.

"Muy agradecido por esta oportunidad, estoy muy feliz de estar aquí", declaró el ex Sporting Cristal.

Emotiva despedida de SC

Como se recuerda, Tiago Nunes se integra a las filas de Botafogo tras su paso por Sporting Cristal, club con el que terminó en la tercera casilla en la Liga 1 y del que se despidió con un emotivo mensaje en redes sociales.

"¡Muchas gracias familia celeste! Fue un honor haber participado en esta historia que enorgullece a todo el pueblo peruano. Mi agradecimiento a cada aficionado que siempre ha estado cercano y activo durante este año de aprendizaje", escribió.

De esta manera, el entrenador brasileño cierra su etapa en el club 'rimense' e inicia una nueva historia en el fútbol de su país. Esta vez, lo hará al mando de Botafogo, equipo que actualmente pelea por el título del Brasileirao con el Palmeiras.