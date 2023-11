Perú vs. Venezuela: ¡Atención, hincha! Esta es la alineación de la 'Bicolor' ante la 'Vinotinto'

La Selección Peruana enfrentará esta noche a su similar Venezuela, por lo que recientemente se dio a conocer la alineación oficial de los jugadores encargados de buscar los tres puntos ante la 'Vinotinto' en el Estadio Nacional de Lima.

A través de las redes sociales, se publicó la lista oficial de los futbolistas nacionales que enfrentarán esta noche a la Selección de Venezuela por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

El once que presentará Juan Reynoso está conformado por: Pedro Gallese, Aldo Corzo, Renato Tapia, Alexander Callens, Marcos López, Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Joao Grimaldo, Piero Quispe, Bryan Reyna y Gianluca Lapadula.

Asimismo, los jugadores que estarán en el banco de suplentes son: Oliver Sonne, Carlos Zambrano, Miguel Trauco, Sergio Peña, Carlos Cáceda, Miguel Araujo, Wilder Cartagena, Franco Zanelatto, André Carrillo, Edison Flores, Alejandro Duarte y Paolo Guerrero.

El entrenador de la Selección Peruana, Juan Reynoso, definió a los 23 convocados para este decisivo cotejo contra los dirigidos de Fernando Batista, pero a su vez a los jugadores que no entrarán en el banco de suplente.

Es así que, los futbolistas Luis Abram, Andy Polo, Alexis Arias, Walter Tandazo, Santiago Ormeño, Matías Succar y Diego Romero fueron quienes quedaron fuera de lista del partido de la fecha 6 de las Eliminatorias.

En una reciente conferencia de prensa con miras al Perú vs. Venezuela, Reynoso Guzmán dejó en claro que debido a su contrato con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), permanecerá al mando del conjunto peruano hasta diciembre del 2025.

En seguida, se mostró sorprendido respecto a los rumores de su posible salida de la Selección Peruana, calificando a la situación como 'leyendas urbanas'.

Según mencionó el popular 'Cabezón', el último sábado Agustín Lozano estuvo acompañando los entrenamientos de la 'Blanquirroja'; sin embargo, el director de la FPF jamás habló acerca de dicha posibilidad.

"Me genera sorpresa. El sábado estuvo con nosotros Agustín (Lozano), pero conmigo nadie se comunicó. Pero son leyendas urbanas. Nadie me ha dicho nada y no me pidieron ningún acercamiento", agregó.