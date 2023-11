¡Porque yo creo en ti! Hinchas de la 'Blanquirroja' realizan 'banderazo' en apoyo a la Selección Peruana

A pocas horas del encuentro ante Venezuela, un grupo de hinchas de la 'Blanquirroja' se dirigió hasta las afueras del hotel de concentración de la Selección Peruana para realizar un 'banderazo' como muestra de apoyo y respaldo.

Si bien la Selección Peruana atraviesa actualmente una difícil situación, todavía quedan hinchas que tienen fe en una posible reversión de resultados.

En ese contexto, una gran cantidad de fanáticos de la 'Bicolor' acudió hasta el distrito de San Isidro para dar encuentro a los jugadores peruanos, quienes llegaron hasta ese punto para terminar de concentrar previo al partido contra Venezuela.

Con un 'banderazo', bengalas, bombos y platillos, los peruanos mostraron su respaldo absoluto al conjunto nacional, por lo que no dudaron en permanecer unos minutos afuera del hotel en señal de agradecimiento.

La Selección Venezolana tenía programado hospedarse en el hotel Westin de San Isidro, por lo que hasta dicho lugar llegó una gran cantidad de venezolanos, quienes vestidos con la camiseta de la 'Vinotinto' recibieron a su conjunto nacional con miras al duelo ante Perú por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Con grandes carteles, los 'chamos' les regalaron un momento de algarabía a los dirigidos por Fernando Batista, quienes pisaron suelo peruano bastante confiados y con la convicción de llevarse los tres puntos.

En una reciente conferencia de prensa con miras al Perú vs. Venezuela, Reynoso Guzmán dejó en claro que debido a su contrato con la Federación Peruana de Fútbol, permanecerá al mando del conjunto 'bicolor' hasta diciembre del 2025.

En seguida, se mostró sorprendido respecto a los rumores de su posible salida de la Selección Peruana, calificando a la situación como 'leyendas urbanas'.

Según mencionó el popular 'Cabezón', el último sábado Agustín Lozano estuvo acompañando los entrenamientos de la 'Blanquirroja'; sin embargo, el director de la FPF jamás habló acerca de dicha posibilidad.

"Me genera sorpresa. El sábado estuvo con nosotros Agustín (Lozano), pero conmigo nadie se comunicó. Pero son leyendas urbanas. Nadie me ha dicho nada y no me pidieron ningún acercamiento", agregó.