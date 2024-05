¡Impactante! El motivo por el que Oliver Sonne prefirió jugar por Perú y no por Dinamarca

El lateral del Silkeborg IF, Oliver Sonne, reveló el motivo por el que prefirió representar a Perú y no a Dinamarca a nivel de selecciones.

En entrevista con Pase Filtrado, el 'Vikingo' indicó que su principal motivo por el cual eligió a la Selección Peruana fue el cariño que recibió por parte de los hinchas y destacó la mirada que recibió por parte de su abuela cuando le comentó sobre la oportunidad de representar los colores de la 'Blanquirroja'.

"El mayor motivo para que elija representar a Perú fue todo el amor que recibí desde el inicio. Puedo sentir al país y a todo el apoyo que me dieron desde el inicio. Aparte, la mirada que me dio mi abuela cuando le dije de esta oportunidad me derritió el corazón", declaró.