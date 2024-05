¿Lo insultó? Pablo Sabbag deja polémico comentario en una publicación de Jairo Concha

Pablo Sabbag y Jairo Concha compartieron vestuario en Alianza Lima durante el 2023, pero parece que su relación no fue la mejor, pues el delantero realizó un polémico comentario en una publicación del volante crema.

Esta picante interacción surgió desde un post en Instagram realizado por el futbolista crema, en donde celebraba el triunfo frente a Comerciantes Unidos.

Sabbag no tuvo mejor idea que comentar la publicación de su excompañero con dos emojis que representaban rostros a punto de vomitar, dando a entender que la foto con la camiseta merengue le daba asco.

Como era de esperarse, cientos de hinchas de Universitario criticaron fuertemente el accionar de Sabbag, indicando que se debe tener cierto respeto hacia su excompañero.

Afortunadamente, el comentario se trató de una broma entre futbolistas, pues Jairo Concha le respondió al delantero colombiano con emojis de música.

Esto, en alusión la gran pasión que tiene Sabbag por cantar y tocar instrumentos musicales en sus tiempos libres, como ha evidenciado en sus perfiles en línea.

El delantero colombiano, por el momento, continúa recuperándose de su complicada lesión en el tobillo, sufrida cuando disputaba la Copa Asia con la selección de Siria.

Tras ser intervenido quirúrgicamente en una de las mejores clínicas de Estados Unidos, el '9' blanquiazul se está poniendo a punto para recibir el alta médica, y poder retornar a los terrenos de juego con Alianza Lima.

Su último diagnóstico reportó que el atacante tenía un pinzamiento posterior en el tobillo izquierdo, y debía operarse lo antes posible, en vista de regresar al fútbol profesional lo antes posible.

En caso no presente alguna recaída, Pablo Sabbag debería retornar a los entrenamientos con el club entre junio y julio, a más tardar.

Como muchos recordarán, Sabbag generó fuertes críticas entre los hinchas de Alianza Lima tras ser visto en el concierto de Karol G, estando más de dos horas en pie, a pesar de encontrarse lesionsado.

Sorprendentemente, el director de Fútbol del club, Bruno Marioni, defendió a su futbolista en una entrevista para Radio Ovación.

"Pablo es un gran profesional, hemos tenido una mala fortuna con sus lesiones porque nos ha afectado, ya que confiamos en su rendimiento. Entiendo que son seres humanos y que, si no rompen el manual de convivencia, creo que ir a un show en un horario correspondiente no es inadecuado. Creo yo que, si no se pasan los límites, tenemos que entender que todos tienen una vida", puntualizó.