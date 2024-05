¿Nuevas sanciones? Chemo Del Solar disparó contra clubes de Liga 1 y amenazó con tomar grave decisión

Chemo Del Solar, entrenador de la Selección Peruana Su-20, y director de la Unidad Técnica de Menores (UTM) en la Federación Peruana de Fútbol (FPF), manifestó su molestia a clubes de la Liga 1 por no cederle futbolistas para el combinado nacional, y anunció que tomará una fuerte decisión.

José Guillermo alzó su voz de protesta, especificando que son varios los clubes del campeonato peruano que han colocado trabas al momento de realizar convocatorias para selecciones juveniles, evitando que Perú llegue con sus mejores nombres a torneos de menores.

El enojo de 'Chemo' fue tal, que amenazó con irse de la 'Bicolor' en caso esta situación no cambie, explicando que no le temblará la mano con la situación.

"Quiero trabajar con los mejores jugadores de cara al Sudamericano Sub-20 y si los clubes siguen sin prestarnos a sus jugadores, me voy para mi casa. Así de sencillo y claro. No estoy dispuesto a aceptar lo que pasó en el Preolímpico", señaló.

Sin embargo, 'Chemo', no fue el único en quejarse acerca de esta situación, pues previamente el técnico de Perú, Jorge Fossati, expresó su disconformidad porque futbolistas Sub-23 no hayan sido cedidos para competir a nivel internacional.

"Qué pena que no hayan ido otros jugadores porque los clubes no los prestaron, qué pena. Creo que fue una mala decisión de los clubes, hasta poco inteligente, porque si quieren proyectarlos internacionalmente, nada mejor que permitirles que jueguen en la selección y no cambiar de que estén en un Preolímpico por estar en dos partidos amistosos con el club", expresó.