Universitario de Deportes celebró victoria volteando el escudo de Alianza Lima en los camerinos

La emoción inundó el Estadio Alejandro Villanueva de Matute en una noche memorable para los hinchas de Universitario de Deportes. El equipo crema ganó la Liga 1 Betsson 2023 al vencer a Alianza Lima 2-0 en la final. Sin embargo, tras el partido, las luces del estadio se apagaron y los jugadores merengues voltearon el escudo del club íntimo, sorprendiendo a los hinchas en redes sociales.

Tras el pitazo final del juez Edwin Ordóñez, el escenario se tornó surrealista, ya que las luces del estadio se apagaron, sumiendo a todos en la oscuridad. La imagen del escudo de Alianza Lima volteado por los jugadores de Universitario se convirtió en el foco de atención en las redes sociales.

Un acto inusual que generó todo tipo de reacciones por parte de los seguidores de ambos equipos. La rivalidad histórica entre los dos clubes se hizo patente una vez más, incluso en un momento de triunfo.

A pesar de la incertidumbre en el campo de juego, Universitario de Deportes no pudo recibir el trofeo de campeón del torneo local. La organización programó la entrega del galardón para el próximo domingo 12 de noviembre en el Estadio Monumental de Ate.

Tras la final de la Liga 1 2023, dos de los jugadores más destacados de Universitario de Deportes compartieron sus emociones y decisiones respecto a sus futuros.

El arquero emblemático del equipo, José Carvallo, reveló que no seguirá en el club en la próxima temporada. A pesar de la emoción por el título, expresó su sentimiento como hincha y su tristeza por una final perdida en el pasado.

"Que la 'U' lo celebre, soy demasiado hincha. Me tocó perder en una final, me tocó fallar en una final. Fue muy difícil asimilarlo. Dios me dio esta oportunidad. Lo soñé siempre. A los 18 gané mi primer clásico y este va a ser mi último clásico también", señaló Carvallo.