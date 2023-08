Abel Lobatón feliz de que Samahara haya terminado con Youna: "Definitivamente es un cero a la izquierda"

Luego de que Samahara difundiera distintos audios en los que su expareja Youna la insultaba, su padre Abel Lobatón se pronunció ante dicha situación, dejando en claro que le alegraba la separación entre su hija y el barbero.

En declaraciones a un medio local, el padre de Samahara aprovechó en recordarle al barbero que su hija no es huérfana y cuenta con el respaldo de sus padres.

Esto, luego de que Youna se burlara de la infancia de la influencer y de los problemas que en algún momento tuvieron Melissa Klug y Abel Lobatón.

Asimismo, señaló que Jonathan Horna definitivamente no sumaba a la vida de su hija ni la de su nieta, calificándolo como un 'cero a la izquierda'.

"Él solo está que se pinta, de mí no sabe nada y si sabe algo. 'Llámame y arreglamos el problema'. Yo tomo las cosas como de quien viene. Definitivamente, él no suma, no resta, no multiplica y es un cero a la izquierda", expresó Lobatón visiblemente fastidiado.