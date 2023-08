Abel Lobatón minimiza malos comentarios que Samahara hizo sobre él: "Es parte del show"

Abel Lobatón decidió aclarar la situación sobre los contundentes comentarios que hizo su hija Samahara, este último jueves durante el programa 'América Hoy'.

Una vez más, el exfutbolista fue interrogado por el magazine matutino para aclarar lo que ocurrió con su hija, dejando en claro que todo forma parte del show cuando se encuentran en un set de televisión.

Asimismo, aprovechó la llamada telefónica que le hizo la reportera de 'América Hoy' para asegurar que su hija suele tener esa actitud y pese a ello se llevan bien.

La influencer fue invitada al programa que conduce Ethel Pozo como parte de la dinámica para elegir a la nueva conductora que reemplazaría a Valeria Piazza tras su salida hace unos días.

En ese sentido, Samahara tuvo que opinar sobre su padre debido a un juego que estaban realizando EN VIVO; sin embargo, lo más sorprendente de la situación fue que lo hizo usando un emoji de 'pinocho' y rápidamente justificó su respuesta.

"Solo me llama cuando está en vivo o quiere algo, no me pregunta por su nieta", explicó Samahara, dejando en shock a todos los conductores del magazine.

Seguido a ello, hizo una contundente advertencia a todas las mujeres que en algún momento quieran salir con él y fue que tengan cuidado en caer en sus mentiras.

"A las mujeres, a mi papá no le crean, él es lo peor, no es sincero. Es la verdad, él es el hombre más mentiroso que he conocido, mujeres no le crean, no le crean. Ese hombre de verdad es el rey de las mentiras", agregó.