Valeria Piazza es el reemplazo de Brunella Horna en "América Hoy": Así fue su presentación

Valeria Piazza es la nueva conductora de "América Hoy". La modelo reemplazará a Brunella Horna luego de renunció a la conducción del magazine, debido a que se encuentra en descanso médico por problemas de salud.

La modelo se mostró muy alegre de compartir la conducción con sus nuevos compañeros, Edson Dávila, Christian Domínguez, Janet Barboza Y Ethel Pozo. Sin embargo, hizo una importante aclaración, indicó que estará algunas meses hasta que retorne Brunella Horna.

"Fue todo tan rápido, no me lo esperaba, lo bueno que ya hablé con Brunella, ella está super contenta, somos amigas, sé que está viéndonos y le mando un beso enorme", aclaró en un inicio la modelo.

"Estoy apoyando a Brunella mientras no está, voy a estar un tiempo con ustedes... nada de serrucho, somos amigas, he venido aquí para divertirnos", resaltó.

Recordemos que Brunella Horna se comunicó con "América Hoy" para anunciar que se retiraba del programa porque necesitaba cuidar de su salud. No detalló en qué condición se encontraba, pero se rumorea que se trata de un embarazo.

"Definitivamente, han sido semanadas difíciles para mi salud, no ha sido nada fácil. Por recomendación del médico me dijo que debo descansar, yo todo rebelde no le hice caso porque quería seguir trabajando", empezó diciendo.