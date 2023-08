Samahara Lobatón se niega a hablar de Youna y 'Giselo' la trolea: "¿Cuánto es? Ella sabe negociar"

No lo veía venir. Samahara Lobatón se mantiene en el ojo de la tormenta estas últimas semanas debido a su ruptura con Youna y cuando se presentó en el programa "América hoy", los conductores quisieron tocar el tema y ante su negativa, 'Giselo' le hizo una broma mostrándole un fajo de billetes, dando a entender que sus declaraciones tienen un precio.

La influencer asistió al programa que conduce Ethel Pozo para formar parte de un juego en el que están buscando a la nueva conductora del magazine, pero en cierto momento Janet Barboza quiso tocar el tema de su ruptura con Youna; sin embargo, Samahara se negó a hablar del tema en todo momento.

Ante esto, Edson Dávila, más conocido como 'Giselo', interrumpió para sacar un fajo de billetes y un maletín para luego decir "¿Samahara, cuánto es? No es que ella sabe negociar muy bien".

Después de la pícara respuesta de Giselo, Janet Barboza intentó seguir preguntando sobre la ruptura de la relación entre la influencer y el barbero, pero Samahara continuó negándose a hablar.

En ese momento, Janet se indignó y le reclamó diciendo que en otros programas, Samahara no tiene problemas en tocar el tema de su ruptura y esta se defendió deforma muy tajante y comentó que debía haber un acuerdo monetario de por medio antes de declarar.

"Yo dije que no iba a hablar de este tema cuando acepté venir en la mañana... Así me pagues 10 millones no voy a hablar de estos temas, sácalos de la cuenta bancaria y transfiéremelo... Ya dije que no voy a hablar del tema. Sean originales primero. El tema de mi hija yo lo voy a ver en cuatro paredes (...) Cuando tengan esa previa negociación hablamos, por el momento no", concluyó.