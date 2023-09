Abel Lobatón respalda a Samahara en medio del enfrentamiento mediático con Melissa Klug

06/09/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La respalda. Abel Lobatón intervino en la batalla mediática en la que se encuentran involucradas su hija Samahara Lobatón y su expareja Melissa Klug, esto después que la influencer oficialice su relación con el salsero Bryan Torres, cosa que no le agradó del todo a la "Blanca de Chucuito".

El exfutbolista fue abordado por las cámaras de "América hoy" para ser consultado sobre la relación de su hija con el salsero de la orquesta "Los de La caliente".

En se sentido, Abel Lobatón fue muy directo con su respuesta y dejó claro que no piensa cuestionar las decisiones de Samahara porque ella ya es una mujer adulta.

"Es una mujer hecha y derecha, sabe lo que hace, y como ya Melissa dijo: "ella tiene que caerse y levantarse sola" (...) Que sea feliz y ya está", dijo en un inicio.

Después de esto, fue consultado sobre las imágenes en donde se ve que Bryan Torres comparte con la pequeña hija de Samara Lobatón, pese a que Youna, padre de Xianna, no está de acuerdo con esto.

"(¿No te parece que es muy pronto?) Es un tema netamente de ella, cada uno es grande y sabe lo que hace", sentenció el expelotero.

La pelea de Samahara y Melissa

El conflicto se originó cuando Melissa Klug fue consultada en el programa 'América Hoy' sobre la nueva relación de Samahara Lobatón con el amigo de Jefferson Farfán, Bryan Torres. La polémica empresaria no ocultó su incomodidad y lanzó un comentario despectivo sobre él.

"Eso es parte de la vida y el crecimiento, a las finales son las decisiones que uno toma. Es su vida, ella ya está por cumplir los 22 años, que para mí, sigue siendo una mocosa, tiene que equivocarse y aprender de sus errores", expresó Melissa Klug.

Samahara Lobatón, sin embargo, no se quedó callada y respondió con contundencia a las críticas de su madre en el programa 'América Hoy'. "La que escoge a quien quiere en su vida y a quien le tiene que gustar es a mí, no a ella", mencionó.

Además, la joven de 22 años sorprendió a todos los presentes al afirmar: "A mí no me han gustado muchas de sus parejas, pero siempre he callado".

Es así que, Samahara Lobatón ha empezado una disputa pública con Melissa Klug y ahora su padre, Abel Lobatón ha tomado partido en la pelea, apoyando las decisiones de su hija.