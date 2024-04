Wendy Guevara cuenta cómo fue experiencia conociendo a Madonna en concierto: "Estoy muy orgullosa"

Wendy Guevara se ha convertido en una celebridad en todo Latinoamérica, llegando a ser invitada especial de Madonna en uno de sus conciertos en la Ciudad de México (CDMX). Tras la experiencia de haber compartido escenario con la reina del pop, la influencer trans contó su experiencia.

La popular 'Perdida' se presentó en un programa de televisión mexicano y dijo sentirse muy orgullosa de haber podido compartir un momento tan especial con una estrella de talla mundial como Madonn. Además, agradeció el apoyo y visibilidad a la comunidad trans.

Según narra la exparticipante de 'La casa de los famosos', la invitación surgió por parte del equipo de Madonna y la tomó por sorpresa. Además, se mostró muy agradecida con Televisa por darle permiso para poder asistir en medio de todas las grabaciones que tiene pendiente.

Wendy Guevara dijo que poco antes de subir al escenario se sintió sumamente nerviosa porque su participación en el show había generado mucha expectativa en redes sociales. Además, contó que le hubiera gustado verse más bonita para su encuentro con la reina del pop.

"Me dijeron: 'Madonna está haciendo oración y ya va a salir'. Los nervios pasan y a mí se me iba, estoy todavía con el impacto porque están las redes sociales llenas de mí, y dije: 'Cómo no me fui más bonita'", concluyó.