Michelle Soifer no desea perder el tiempo con 'mocosos': "Nada de colágenos, me gustan los maduros"

Michelle Soifer vuelve a remecer la farándula nacional tras no dudar cuál es el hombre ideal que desea tener como pareja en la actualidad, hasta el punto de asegurar que "no desea más perder el tiempo con colágenos".

¿Cierra las puertas al amor?

La cantante peruana brindó una amena entrevista a un medio local y también dio detalles de sus deseos de ser madre, aunque primero opta por concentrarse en sus actividades artísticas y demás proyectos personales.

"Es un sueño, pero no es lo principal. Yo creo que una vez que me sienta realizada voy a dar ese paso porque si no, voy a estar: 'Pucha, no logre mis cosas y ahora ya tengo que dar todo por mis hijos'. No, quiero terminar de realizarme como persona y profesional, y luego el segundo paso", recalc´ó la chica reality.

La popular 'Michi' recalcó que no le faltan los pretendientes o aquellos hombres que desean conquistar su corazón, pero ella trata de mantenerse enfocada en sus proyectos y reciente negocio.

"Siempre me 'tiran maicito', pero yo estoy enfocadísima en lo mío, en cantar, en hacer mis cosas empresariales. La verdad, tengo muchos proyectos por hacer", precisó Micheille Soifer.

Enfocada en ella misma

Asimismo, aseguró que disfruta de su soltería porque puede disfrutar sin tener que dar explicaciones a nadie y así darse el tiempo de conocer personas adecuadamente y no volver a equivocarse en el amor. Es ahí que resaltó que no desea conocer más jóvenes, sino a personas "maduras".

"Estoy soltera, puedo salir, puedo vivir, disfrutar, conocer personas. (...) Nada de colágenos, ahora maduros, no hay que perder el tiempo", acotó en su diálogo con 'Trome'.

Indicó que tendrá mayor cautela y cuidado en no confiar tanto en la gente y no solamente en los amores: "También he tenido amistades que me han utilizado, se me han acercado para algo, lo consiguen y chau. Hay que aprender, hay que tener un poquito más de cuidado".

¿Qué dijo de la boda del 'Principito'?

Recientemente, Giuseppe Benignini, conocido en la farándula peruana como 'El Principito' y también muy afamado por haber protagonizado una polémica relación con Michelle Soifer, se casó. Por ello, la cantante fue consulta sobre este hecho y quedó en shock, pues no estaba enterada de la boda, sin embargo, impactó a todos con su divertida respuesta.

"(Ahora el Principito se casó y va tener un hijo) Ay no sé, pero no me importa", dijo luego de reponerse tras la sorpresa.

Además, se refirió sobre sus exparejas y aseguró que si pudiera retroceder el tiempo para desaparecerlos, lo haría, sin embargo, no es posible: "Que todos se reproduzcan y desaparezcan (...) Lo bueno de buscarte extranjeros es que se largan, chau (Pero están felices a su manera) Eso no me importa", expresó.

De esta manera, Michelle Soifer dejó impactados a todos sus seguidores al afirmar que no desea salir más con jovencitos y si llega a enamorarse será de un hombre maduro. Asimismo, no descarta convertirse en madre en el futuro.