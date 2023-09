¡Al natural! Ricky Martin publica un atrevido video sin ropa y enloquece a sus fanáticos

18/09/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantante Ricky Martin publicó un video en sus redes sociales donde sale sin ropa. Dicho clip ha provocado que sus fanáticos enloquescan y le dejen todo tipo de comentarios.

¡Al natural!

Luego de que anunciara su separación de, su ahora exesposo de Jwan Yosef, Ricky Martin se ha tomado el tiempo para concentrarse en sus hijos, su carrera y ahora provocar suspiros y fuertes emociones a sus seguidores de redes sociales, donde publicó un video que levantó muchas reacciones.

El intérprete de "Vive la vida loca" se encuentra en México para presentar un concierto sinfónico. Este pasado 16 de septiembre ofreció el primero de varios shows en la ciudad de Cancún, pero al parecer decidió aprovechar su visita al caribe mexicano para broncearse y compartió el momento con sus seguidores.

Lo que causó el asombro fue la manera en la que el puertorriqueño suele tomar el sol, y es que lo hace vestido de Adán, es decir sin una sola prenda de ropa. Esto según se puede observar en el clip que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Usuarios reaccionan

En diversas fotos se puede ver el torso desnudo, así como una parte de la pierna del intérprete de "María" que cubre estratégicamente la parte más privada de su anatomía, pero, aunque no mostró de más, este clip bastó para enloquecer a sus fans y convertirlo en el blanco de atrevidos halagos y proposiciones.

"Ricky baja la pierna porfa que no te escucho", "Usted está contribuyendo al calentamiento global", "Perdóname Diosito por los pensamientos impuros", "Gracias por el adelanto de mi regalo navideño", "Mi suelo es que tus hijos me digan mamá", "Quién fuera Sol para calentar ese cuerpo. El gallinero está on fire", "¿Quieres generar un infarto masivo?", "Una obra de arte natural. No se puede ser más hermoso", "ay, así si vamos al sinfónico", "¡Ay bendito!", "Quisiera poder trabajar, pero así no podemos", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Su separación

Ricky Martin y Jwan Yosef confirmaron su divorcio después de seis años de matrimonio. Sin embargo, la pareja dejó en claro que su prioridad es la "educación conjunta" de sus hijos. En un comunicado conjunto, expresaron su decisión de terminar su matrimonio con amor, respeto y dignidad, preservando los hermosos momentos que vivieron juntos como pareja.

"Nuestro mayor deseo ahora es mantener una dinámica familiar saludable y una relación basada en una auténtica amistad mientras compartimos la crianza de nuestros hijos", afirmaron. Agradecieron el amor y apoyo que han recibido a lo largo de su matrimonio y manifestaron su tranquilidad y paz al comenzar este nuevo capítulo en sus vidas.

Sin duda, Ricky Martin se encuentra disfrutando de su soltería y lo demostró con un video en sus redes sociales donde se muestra sin nada de ropa encima.