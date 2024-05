María Grazia Gamarra: ¡Fuerte! Linda Suzetty se pronuncia tras ampay con esposo de la actriz

El esposo de María Grazia Gamarra está en el ojo público tras protagonizar el más reciente ampay de Magaly Medina, pues sus 'urracos' lo captaron acompañado de otra mujer en una conocida discoteca de Barranco.

Luego de toda la polémica que se generó, la joven en cuestión rompió su silencio y decidió pronunciarse, a través de sus redes sociales. ¿Qué dijo?

Linda Suzetty realizó una historia en su cuenta de Instagram, donde muestra que esta sumamente consternada y le da la bienvenida a los nuevos usuarios que se encuentran investigando su perfil.

Después de compartir esta publicación, mencionó que su vida sigue con normalidad y está completamente enfocada en su trabajo como instructora de ciclismo y creadora de contenido digital.

A través de una llamada telefónica al programa de Magaly Medina, María Grazia Gamarra aseguró tener conocimiento de la salida de su esposo el fin de semana pasado.

Gamarra afirmó confiar plenamente en él, desestimando cualquier implicación negativa de las imágenes: "Sí sabía, mi esposo salió, lo tengo claro. No tengo idea de quién será (la chica), pero no pasó nada. Puede ser una amiga, de repente, del colegio", declaró la actriz.