¿Open mind? Maria Grazia Gamarra sale en defensa de su esposo pese a imágenes comprometedoras con otra

María Grazia Gamarra ha dado un rotundo respaldo a su esposo, Heinz André Gildemeister, luego de que el programa 'Magaly TV, La Firme' difundiera imágenes comprometedoras de él con otra mujer en una discoteca de Lima. ¿Qué dijo exactamente la reconocida actriz sobre esta situación? Aquí te lo contamos.

A través de una llamada telefónica al programa de Magaly Medina, María Grazia Gamarra aseguró tener conocimiento de la salida de su esposo el fin de semana pasado.

Gamarra afirmó confiar plenamente en él, desestimando cualquier implicación negativa de las imágenes: "Sí sabía, mi esposo salió, lo tengo claro. No tengo idea de quién será (la chica), pero no pasó nada. Puede ser una amiga, de repente, del colegio", declaró la actriz.

"No ha pasado nada malo. Si no ha pasado nada malo, yo confío en mi esposo. No sé exactamente a qué te refieres", añadió.