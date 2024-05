María Grazia Gamarra: ¿Quién es la mujer con la que fue AMPAYADO el esposo de la actriz?

El pasado miércoles, 8 de mayo, Magaly Medina remeció la farándula peruana al mostrar su más reciente ampay. Esta vez, fue protagonizado por Heinz Gildemester, esposo de María Grazia Gamarra, quien se estuvo acompañado de otra mujer en una conocida discoteca de Barranco.

De acuerdo a las imágenes mostradas, el cónyuge de la actriz se mostró muy cariñoso con esta misteriosa joven. Por ello, a continuación te contamos de quién se trata y a qué se dedica.

Según el informe que se expuso en 'Magaly TV, La Firme', la mujer con quien fue visto Heinz es una instructora que trabaja en un reconocido centro de entrenamiento físico. Su nombre es Linda Suzetty, es deportista y da clases en Siclo.

Además, sigue en Instagram a la actriz de 'Al Fondo Hay Sitio', aunque la actriz no la sigue de vuelta. Sin embargo, cuando la producción del programa contactó a Gamarra, ella afirmó conocer a Linda y expresó su confianza en su esposo.

A través de una llamada telefónica al programa de Magaly Medina, María Grazia Gamarra aseguró tener conocimiento de la salida de su esposo el fin de semana pasado.

Gamarra afirmó confiar plenamente en él, desestimando cualquier implicación negativa de las imágenes: "Sí sabía, mi esposo salió, lo tengo claro. No tengo idea de quién será (la chica), pero no pasó nada. Puede ser una amiga, de repente, del colegio", declaró la actriz.