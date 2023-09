Aldo Miyashiro acepta su culpa EN VIVO frente a Érika Villalobos: "No pudimos, fracasamos como pareja"

El actor Aldo Miyashiro habló sobre los detalles de la novela "Perdóname", la cual protagonizará con Érika Villalobos. Asimismo, se sinceró sobre la ruptura de su matrimonio y aceptó toda la responsabilidad.

La actriz peruana se presentó en 'El Reventonazo De La Chola' para hablar de los polémicos temas que últimamente la mantienen en el ojo de la tormenta. Es así que, inició confesando lo que actualmente siente por Aldo Miyashiro, quien es padre de sus hijos y hace más de un año y medio le fue infiel con la reportera Fiorella Retiz.

Según dijo, existen muchas personas que buscan que ella odie a su exesposo, manifestando que no entiende el por qué se encasillan tanto en que esa situación se pueda dar.

"Lo que está ocurriendo es que me he dado cuenta que mucha gente quiere que yo odie (A Aldo Miyashiro) y, realmente, no lo entiendo, la gente no puede quedarse en eso", dijo entre lágrimas.