Michelle Alexander sobre comentarios de Galliani: ''Lo conozco y no creo que haya querido desprestigiar a Melissa''

18/07/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Días atrás, las declaraciones de Sergio Galliani sobre la participación de Melissa Paredes en ''Al fondo hay sitio'' dieron mucho que hablar, por lo que Michelle Alexander no dudó en opinar respecto a la situación.

Defiende a Sergio Galliani

La dueña de 'Del barrio Producciones' fue abordada por la prensa y expresó todo su respaldo al recordado 'Miguel Ignacio de las Casas', recalcando que no cree que él haya dicho cosas con la finalidad de generar escándalo con la modelo peruana.

"Seguramente no la conocerá, no todos tienen por qué conocer a nadie. Hay mucha gente que no ve televisión y en todo caso, yo conozco a Sergio Galliani y no creo que lo haya dicho con un afán de desprestigiar ni hablar mal de nadie", señaló la productora.

Asimismo, aseguró que a pesar de que el actor haya dicho que no conoce a Melissa Paredes, no significa que sea con el afán de hablar mal de la actual pareja de Anthony Aranda.

"No creo que haya sido esa su intención y si no la conoce, pues, no la conoce. A mí me puedes preguntar por alguien que no conozco y no por eso voy a despreciarlo, creo que por ahí no va'', agregó.

¿Qué dijo Sergio Galliani?

El ingreso de Melissa Paredes a la famosa teleserie "Al fondo hay sitio" ha despertado mucha polémica debido a que muchos no están de acuerdo con su participación. En esta ocasión, Sergio Galliani no fue la excepción y sorprendió al decir que no conoce a la actriz y mucho menos a su nuevo personaje.

El también cantante e influencer de viajes, conversó con una periodista de un conocido medio de comunicación, quien le consultó sobre qué le parecía 'Paty', el nuevo personaje que ha ingresado a alborotar a Joel Gonzáles, y que es interpretado por Melissa Paredes.

Grande fue la sorpresa, cuando Sergio dijo no conocer ni a la actriz y mucho menos al personaje que interpreta en la serie, de la cual él alguna vez fue parte.

"No veo televisión, lo siento, y no sé quién es tampoco", comentó el popular Nachito en un inicio.

Seguido de ello, explicó que desde que renunció a la producción de Efraín Aguilar, no consume televisión y esa sería la posible razón por la que no conoce a Melissa, quien ha estado envuelta en varios escándalos mediáticos.

De esta manera, la productora Michelle Alexander dejó en claro que Sergio Galliani, recordado por su papel de 'Nachito' en 'AFHS', no tuvo malas intenciones al dirigirse a Melissa Paredes.