Aldo Miyashiro y Érika Villalobos brindan entrevista exclusiva en la que hablan de Fiorella Retiz

Aldo Miyashiro y Érika Villalobos están en el ojo de la tormenta debido a que se encuentran próximos a estrenar la nueva telenovela "Perdóname", donde parece que tendrán una historia juntos, esto después que el conductor de TV protagonice un ampay con Fiorella Retiz el año pasado; ahora, se ha revelados que la expareja ha brindado una entrevista exclusiva que pronto verá la luz.

El conductor de "Amor y fuego", Rodrigo Gonzáles, aseguró que sus informantes dentro de América TV le contaron sobre la entrevista que promete traer mucha polémica, pues Aldo y Érika están próximos a estrenar su nueva novela.

Además, el popular 'Peluchín' mostró una foto como prueba de lo que estaba contando, en la imagen se puede ver que Aldo y Érika están sentados en el programa sabatino de América TV.

Karla Tarazona volvió a pronunciarse sobre el nuevo proyecto televisivo realizado por Érika y Aldo, pues no tuvo reparos en mostrarse indignada y arremeter contra la actriz peruana por minimizar las críticas que recibe de los diferentes medios de comunicación y 'alimentar el morbo'.

"A mí me molesta bastante la gente que se hace la 'estrecha' y la de 'con mis problemas no lucro', pero ellos mismo alimentan el morbo de la gente con este tipo de situaciones o me van a decir que no", dijo la exesposa de Rafael Fernández visiblemente mortificada por la situación.