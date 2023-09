Alejandra Baigorria sorprende a sus trabajadoras de Gamarra: ¿Qué detalle les regaló?

Una de las más queridas chicas del mundo del espectáculos es la excombatiente Alejandra Baigorria. Caracterizada por su amabilidad y empatía, la exchica reality decidió a sorprender con a sus trabajadoras de Gamarra con un lindo detalle en medio de su jornada laboral.

La popular empresaria es conocida por su paso por la televisión y sus negocios en el emporio textil, en el que cuenta con más de 10 puntos de venta. Durante su recorrido por esta industria conoció a dos féminas que rápidamente se convirtieron en sus trabajadoras, y llevan con ella más de 10 años.

El programa de Espectáculos de América TV acompañó a la divertida influencer mientras mostraba su día a día. En ese contexto, 'Ale' presentó ante las cámaras a dos de sus ayudantes, quienes trabajan en su tienda ubicada en la galería 'San Pedro'.

"He venido a elegir las telas y llegué a la hora de almuerzo, así que mejor que un rico caldo de gallina o una sopa criolla (...) Le he traído sus calditos para comer y dejado también en algunas tiendas, a compañeros de la galería 'San Pedro' para compartir con los emprendedores que ni almuerzan por estar en sus tiendas, ya lo he vivido", expresó Baigorria.