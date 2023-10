"Anda aprende a tu casa": Giacomo Bocchio se enfrenta a Fiorella Cayo en estreno en 'El gran chef: famosos'

10/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Giacomo Bocchio y Fiorella Cayo se cruzaron en una batalla gastronómica épica durante el estreno de la aclamada competencia culinaria 'El gran chef: famosos'. Esta discusión ha acaparado los titulares principales de los medios de comunicación.

Polémica discusión

El primer episodio de 'El gran chef: famosos' trajo consigo el primer reto de la noche: preparar una tortilla de muy-muy. Los participantes, ansiosos por impresionar al jurado, dieron lo mejor de sí mismos en la cocina y presentaron sus platillos con la esperanza de conquistar los paladares de los expertos.

Sin embargo, la tensión se apoderó del ambiente cuando Giacomo Bocchio, uno de los jueces, se negó a degustar el platillo que Fiorella Cayo había preparado para el jurado.

Con una franca expresión, declaró: " No voy a probar este porque veo que está feo ". "Es importante que en estos momentos nos escuches. Tú has venido aquí a demostrar. Anda aprende a tu casa ". Esta declaración provocó una respuesta inmediata de la actriz, quien expresó: "Es que no puedo hacer lo que no sé".

El intercambio de palabras entre Fiorella Cayo y Giacomo dejó claro que las emociones estaban a flor de piel en la cocina de 'El gran chef: famosos'. Bocchio concluyó la discusión diciendo: " Tú has entrado a una competencia de cocina, no a una clase ", enfatizando la naturaleza competitiva del programa.

¿Nació el amor?

El inicio de esta nueva temporada también estuvo marcado por un curioso giro romántico. Fiorella Cayo reveló su sorpresa al encontrarse con otro concursante, Gino Pesaressi, al ingresar a la cocina. Esto plantea la posibilidad de que nazca una historia de amor en medio de la competencia, lo que seguramente mantendrá a la audiencia intrigada.

¿Quiénes son los nuevos concursantes?

'El gran chef: famosos' es un programa de competencia culinaria que ha conquistado a la audiencia gracias a la combinación de celebridades conocidas y el desafío de la cocina.

En esta cuarta temporada, doce nuevos concursantes se enfrentarán noche tras noche en la búsqueda del codiciado título de 'El gran chef'.

Los participantes de esta temporada incluyen a figuras destacadas como Tilsa Lozano, Renato Rossini (padre e hijo), Ximena Hoyos, Sergio 'Checho' Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y Giancarlo 'Flaco' Granda.

La competencia promete emociones intensas, momentos emotivos y, por supuesto, deliciosos platillos en cada episodio.

Con el primer episodio ya en el aire, los seguidores de 'El gran chef: famosos' estarán ansiosos por descubrir cómo se desarrollará la competencia y si Fiorella Cayo podrá superar el tenso encuentro con el jurado Giacomo Bocchio. La cocina y la rivalidad están servidas, y la temporada promete no defraudar a su audiencia.