Andrés Wiese: ¿Por qué 'Alcanfores 1190' se volvió tendencia luego que el actor denunció agresión?

El actor Andrés Wiese denunció mediante sus redes sociales que una señora lo agredió en plena vía pública. Tras ello el hashtag 'Alcanfores 1190' fue utilizado por todos los seguidores del peruano volviéndose rápidamente en tendencia.

El recordado actor de 'Al Fondo Hay Sitip' compartió un video donde cuenta el bochornoso momento que vivió al ser atacado por una mujer, quien no aceptó que el artista peruano pasara con su mascota por la acera de su vivienda.

Al respecto, el popular 'Ricolás' se mostró bastante sorprendido por lo ocurrido, señalando que la fémina lejos de querer dialogar, salió directo a atacarlo, insultarlo y golpearlo, por lo que inmediatamente decidió grabarla para interponer su denuncia pública.

"Me acaba de pasar algo que en mi vida me ha pasado. Estoy paseando con Menta como todas las mañanas y ha salido una señora de su casa (...) Menta estaba oliendo el jardín de la entrada [...] esta mujer ha salido de frente a atacar, insultar, a golpear y he decidido grabarla para poner la denuncia", cuenta Andrés Wiese mediante su cuenta de Instagram.