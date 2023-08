¿Casi se divorcia de Mario Hart? Korina Rivadeneira revela que tuvieron que ir a terapia de pareja

Durante su visita al set de 'Préndete', Korina Rivadeneira se animó a brindar detalles de su matrimonio con Mario Hart; sin embargo, sorprendió al revelar que tuvieron que asistir a terapia de pareja debido a varias diferencias que tenían.

La venezolana llegó al set del magazine matutino para promocionar la película donde es protagonista. Es así que, en medio de la conversación con los conductores, la modelo confesó que estuvo a punto de finalizar su matrimonio por los diversos problemas que surgieron durante su convivencia con Mario Hart.

Según dijo, el piloto de autos es una persona bastante ordenada y organizada en su casa. Algo totalmente opuesto a la modelo, por lo que surgieron discusiones que los llevaron incluso a ir a terapia de pareja. Ello, con el objetivo de solucionar dicho inconveniente y salvar su relación.

"De él aprendo muchísimo. Él es el ordenado en la relación, yo soy súper desordenada y por eso estuvimos en terapia (...) El tiene algo con el orden y yo no me doy cuenta a veces (...) y eso a veces lo enerva", explicó la venezolana durante su visita al programa.

Kurt Villavicencio mejor conocido como 'Metiche' le preguntó a la modelo si se quedó con cierta frustación tras no lograr formar parte de la final del popular programa de cocina.

"Sí, por supuesto, a mí me encanta llegar hasta el final de manera exitosa. No llegué al final pero fui de las finalistas", dijo bastante segura.

Seguido a ello, Karla Tarazona también le pregunto a Korina sobre su experiencia en el programa conducido por José Peláez, obteniendo una sorpresiva respuesta de la actriz venezolana.

"Yo no cocinaba nada, lo único que sabía hacer era arepas. Aprendí muchísimo, solo sabía hacer salsas", comentó mientras freía la masa de arepas.

Como se recuerda, Korina fue eliminada de 'El Gran Chef Famosos' tras preparar una parihuela que no pudo convencer al jurado.

"No me quiero ir por nada del mundo; pero ya está hecho y hasta aquí llegué (...) Me voy a mi casa feliz; pero con esa espinita de que pude haber logrado más", dijo durante su eliminación.