¿Alejandra Baigorria ingresó a la televisión gracias a Mario Hart? La 'Rubia de Gamarra' cuenta su verdad

Alejandra Baigorria, una mujer de 34 años, experimentó una situación embarazosa en vivo cuando María Pía Copello le cuestionó si Mario Hart había sido su "padrino" para ingresar al programa "Combate", que ya no está en emisión. Este incidente ocurrió durante la edición más reciente del miércoles 24 de mayo.

Durante el incidente, Mario Hart, quien actualmente desempeña el rol de co-conductor en el programa "Mande quién mande", estaba en proximidad de su expareja y también expresó su asombro frente a la pregunta de María Pía Copello.

"Qué mal hablados... ella mandó su video que hacía gimnasia", contesto al instante el popular piloto de autos. No obstante, María Pía hizo una petición a Mario Hart para que permitiera a Alejandra Baigorria dar respuesta a la pregunta.

La empresaria enfatizó que no le molesta que se afirme que su expareja fue su "padrino" en su ingreso al mundo de la televisión.

"A mí no me molesta que por algún ex me digan que entré a algún lado, porque al final uno hace su nombre en el camino y no tiene nada que ver. Puedes entrar por alguien, pero te mantienes haciendo tu propio nombre y no tiene nada de malo", finllizó la exchica reality.