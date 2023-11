Claudia Berninzon es eliminada de 'El Gran Chef Famosos':"Fue una gran experiencia"

Claudia Berninzon fue eliminada de la competencia culinaria de 'El Gran Chef Famosos' debido a que no pudo convencer al jurado con su sazón en la segunda prueba de la noche. Tras finalizar el programa, la actriz tuvo algunas palabras de agradecimiento por todo el apoyo de sus compañeros y seguidores.

En la última edición del programa, que ha logrado conquistar los corazones de las familias peruanas, se vivió una noche llena de emoción y drama para los cuatro participantes sentenciados, 'Flaco' Granda, Fiorella Cayo, Renato Rossini y Claudia Berninzon, quienes esta vez trataban de dar todo de sí para no decirle adiós al reality.

El conductor José Peláez, con la alegría que lo caracteriza, dio la bienvenida al jurado conformado por Giacomo Bocchio, Javier Masías y Nelly Rossinelli para que puedan dar a conocer cuál sería el primer plato que debían presentar en solo 70 minutos: ¡caldo de cabeza!

En medio de la preparación, las actrices Fiorella Cayo y Claudia Berninzon alegraron a todos con su peculiar presentación al cantar algunos temas populares de la famosa novela 'Torbellino', al lado de Peláez.

Mientras tanto, Renato contó que una de sus 'frustraciones' es que no pudo formar parte del grupo.

"Yo quería cantar, pero no me dejaron. Yo me moría de ganas de interpretar a uno de los cantantes de 'Torbellino', pero me chotearon", expresó el actor.