¿Cómo es trabajar con Magaly Medina? Reportera revela detalles de su experiencia en el programa

10/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En el mundo de la televisión, pocas personalidades generan tanta curiosidad como Magaly Medina. Su estilo directo y su capacidad para desentrañar los secretos más esquivos del entretenimiento la han convertido en un ícono mediático. Pero, ¿cómo es realmente trabajar junto a la polémica conductora? Nathaly Julca, una reportera del programa de la 'Urraca', fue entrevistada por un medio local para arrojar luz sobre esta cuestión.

¿Cómo comenzó a trabajar con Magaly?

La travesía de Nathaly Julca en el equipo de Magaly Medina tuvo sus inicios en una propuesta arriesgada. Dos compañeros suyos, mientras trabajaban en ATV, le extendieron la posibilidad de sumarse al programa. Aunque la incertidumbre sobre el productor y el equipo era latente, ella decidió aventurarse en esta nueva etapa de su carrera.

Los primeros pasos no fueron exentos de desafíos. Julca compartió que en un principio, lidiar con la mirada atenta de Magaly Medina sobre las notas resultaba complicado. Si bien el productor podía estar satisfecho, era la misma 'Urraca' quien tenía la última palabra.

Cada día, las reuniones con Magaly Medina se convertían en el espacio para discutir, perfeccionar y aprobar las notas.

¿Cómo es trabajar con Magaly Medina?

Trabajar junto a Magaly Medina no es tarea sencilla, pero Nathaly Julca valora la oportunidad de crecimiento que le ha brindado.

"Gracias a Dios, conmigo ha sido lo justo y necesario. Puntual. Uno sabe cuando la friega, las llamadas de atención no han sido por las puras. Tengo que estar pendiente de todo porque todo está en redes y Magaly también está en redes", compartió Julca en una entrevista con La República.

Nathaly Julca también reveló un consejo valioso que recibió de Magaly Medina y que lleva consigo a diario: "Las opiniones de los demás le pertenecen a los demás". Este enfoque le ha permitido abordar el trabajo con mayor confianza y desapego de las críticas externas.

Si bien la popular 'Urraca' puede ser cercana en lo laboral, Nathaly Julca entiende que existe un límite y que la autenticidad es fundamental.

La voz en off de los ampays

Al abordar su rol como la voz en off de los ampays, Julca se muestra sorprendida y halagada por el reconocimiento que recibe. "No me lo termino de creer. Yo hago mi vida normal, pero la gente me reconoce y me pide saludos para sus amigos y me da roche", confiesa.

Su estilo desenfadado se basa en sumergirse en el papel de la vecina chismosa, usando términos coloquiales y jergas para acercarse al público y brindarles un contenido cercano a sus raíces.

La carrera de Nathaly Julca, con su enfoque auténtico y humorístico, se ha convertido en una valiosa adición al equipo de Magaly Medina. Su capacidad para transformar las noticias en instantes entretenidos y cómplices con la audiencia demuestra que, en medio de la vorágine mediática, aún existe espacio para la autenticidad y la conexión genuina.