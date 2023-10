¡Contundente! Melissa Klug se pronuncia tras brutal pelea de Samahara Lobatón y Bryan Torres

Samahara Lobatón continúa en el ojo de la tormenta. La influencer fue captada en medio de una brutal pelea con su pareja Bryan Torres mientras se encontraban en la calle. Su madre, la empresaria Melissa Klug decidió pronunciarse ante este hecho ¿Qué dijo?

A través de sus redes sociales, la popular 'Blanca de Chucuito' dejó un contundente mensaje que estaría dirigido a su segunda hija Samahara Lobatón, quien hace unos días protagonizó una brutal pelea con su pareja Bryan Torres en plena vía pública.

El mensaje afirma que a veces uno no puede controlar las situaciones y por más que lo evitemos, hay emociones que sí o sí saldrán a flote.

Melissa Klug y su contundente mensaje en redes sociales.

Cabe precisar que, hace algunas semanas, la empresaria estuvo como invitada en un conocido programa de espectáculos donde afirmó desconocer los escándalos en los que está envuelta actualmente Samahara Lobatón debido a que no es bueno para su salud mental y su embarazo.

"No, yo no veo, no veo nada. Por salud mental no veo nada, no veo nada", comentó hace algunas semanas la expareja de Jefferson Farfán.