Ducelia Echeverría revela el jugoso sueldo que recibía en 'Combate': "Fue lo máximo que gané"

La ex chica reality, Ducelia Echevarría, brindó una entrevista hace poco y habló de diversos temas, como su niñez en Pozuzo, su difícil embarazo y también sobre su paso por los realities 'Combate' y 'Esto es Guerra. La influencer reveló el cuantioso sueldo que recibía cuando ingresó al desaparecido programa de ATV.

La modelo reveló que antes de convertirse en una chica reality, pasó por varios oficios, siendo el más importante el de entrenadora física. Según dijo, eso le generaba dinero para poder llevar de forma tranquila su embarazo.

"Empiezo a entrenar a mujeres, para cambiarles el biotipo, bajar de peso, tonificar (...) Yo salía embarazada con mi mochilita, me subía todo el cerro y toda la mañana con las clientas, llevaba mi comida, me levantaba a las 5, me preparaba yo misma mi lonchera", reveló a Trome.

Ducelia contó que mediante ese trabajo que tenía, conoció a la persona que la ayudó para que pueda tener un casting en 'Combate'. Una vez dentro del reality, la persona que más la ayudó fue Zumba; además, reveló cuánto ganaba en un inicio.

"En Combate ganaba poquísimo. Pregúntale a Ney Guerrero. Creo que el primer y el segundo mes no me pagaron, pagué mi derecho de piso, después me pagaron 2000 soles y luego me subieron a 4000 fue lo máximo que gané en Combate", reveló.