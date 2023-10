'El Gran Chef Famosos': Katia Palma vuelve por Giacomo Bocchio pero luego tira maicito a Renato Rossini Jr.

13/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La actriz Katia Palma fue el reemplazo de José Peláez en 'El Gran Chef Famosos', y aprovecó en tirar maicito a Renato Rossini Jr. olvidándose de su admiración por el jurado Giacomo Bocchio.

¡Por el pimpollo!

José Peláez dejó momentáneamente la conducción del reality de Latina En su reemplazo llegó la comediante Katia Palma. La también exparticipante de 'El Gran Chef Famosos' regresó al set para reencontrarse con el chef Giacomo Bocchio, o, como ella lo llamaba, el 'pimpollo'.

"Voy a tomarme mi tiempo, voy a respirar profundo, voy a tratar de no emocionarme, que no se me quebrante la voz para presentar a mi único, a mi sol de mis soles, a mi papi, mi churro, mi micky, mi rey, el pimpollo Giacomo Bocchio", dijo la nueva conductora.

Sin embargo, luego de ver por primera vez a uno de los participantes de esta cuarta temporada, Renato Rossini Jr., la exjurado de 'Yo Soy' quedó impresionada con el físico del joven concursante.

"Este chico me ha sorprendido, nunca lo he visto en persona [...] Qué buen trabajo han hecho tus papás contigo", sostuvo Katia al intentar coquetear.

Ante dichos cometnarios, el 'Checho' Ibarra no dejó pasar la situación y fiel a su estilo hizo un comentario gracioso provocando las risas en el set de televisión.

"Puede ser tu nieto, Katia. Pobrecito", expresó el comentarista deportivo.

Flor Polo eliminada

Luego de ver que Checho logró salvarse de la eliminación, el jurado indicó que el segundo plato que deberán de preparar los tres concursantes que quedan es lengua estofado al vino tinto con puré de papas en solo 70 minutos, generando la sorpresa de más de uno de ellos.

Durante la última cena, los participantes aseguraron que sus platillos habían salido deliciosos. Por su parte, Ximena Hoyos señaló que es la primera vez que come una lengua de res y le gusta cómo le ha quedado.

Todos se mostraban preocupados por conocer quiénes lograron salvarse. Sin embargo, la suerte no estuvo del lado de Florcita Polo, ya que fue ella quien no logró convencer al jurado con su sazón y le dice adiós al programa para siempre porque no existe repechaje.

"Me encanto estar aquí, es una gran experiencia para mí. Agradezco a la gente de Latina por haberme convocado, de verdad ha sido una maravillosa experiencia para mí. (...) Creo que di lo mejor de mí hasta donde pude. Voy a extrañar la cocina industrial y los platos nuevos, además del jurado y a mis compañeros", señaló Polo al abandonar la competencia de cocina.

