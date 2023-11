"El Gran Chef Famosos": Tilsa Lozano, Christian Ysla, Fiorella Cayo y 'Checho' Ibarra pasan a noche de eliminación

Los platillos de Tilsa Lozano, Christian Ysla, Fiorella Cayo y 'Checho' Ibarra no fueron lo suficientemente sabrosos como para convencer los paladares del jurado de 'El Gran Chef Famosos', por lo cual pasaron a la temida noche de eliminación.

En esta siguiente fase, cada uno de ellos deberá esforzarse el doble para lograr no decir adiós al programa para siempre.

En la última edición del reality culinario fueron cinco los participantes que se reunieron en el set del programa, que logró conquistar los corazones de las familias peruanas, para tratar de demostrar las habilidades culinarias que aprendieron en cada nivel.

De esta manera, Mónica Zevallos, Tilsa, Fiorella, Christian y el 'Checho' tomaron apunte de las indicaciones dadas por el jurado para preparar diferentes sánguches, empezando por unas butifarras, luego unos triples y, por último, un pan con pollo.

Todos se mostraban muy concentrados durante la preparación, pero las bromas y risas no faltaron, ya que la exvengadora, Tilsa Lozano, aprovechó en reclamar a producción por colocarla en una estación inferior de Christian Ysla, porque no quería verle "su parte trasera".

"No me parece justo que me hagan cocinar viendo la parte trasera de mi compañero todo el tiempo", expresó. A lo cual, el comediante y actor peruano atinó a responder: "¿Qué pasa con mi parte trasera, Tilsa? Si hay puro lomo".