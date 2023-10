¡En dólares! Tula Rodríguez sorprende al revelar cuánto ganaba por show en sus tiempos como vedette

Tula Rodríguez se desempeña como actriz y presentadora de televisión en la actualidad, sin embargo, sus inicios fueron en las cotraportadas de los diarios y programas cómicos pues fue una de las vedettes más exitosas; ahora, la viuda de Javier Carmona reveló que en sus mejores tiempos ganaba varios miles de dólares por cada show.

Como se recuerda, Tula se hizo un nombre en la televisión gracias a sus candentes apariciones en los programas de TV usando plumas y lentejuelas, esto junto a sus entonces compañeras de tangas Mariella Zanetti o Maribel Velarde.

La popular 'Peludita' brindó una entrevista a un conocido medio local, donde habló sobre diversos temas como matrimonio y viudez con Javier Carmona, sus peleas con Gisela, así como también, sobre sus inicios en el mundo del espectáculo y su faceta como vedette y bailarina.

Durante la conversación, la entrevistadora le consultó directamente sobre la presunta cifra que cobraba por brindar un show luciendo sus plumas y lentejuela. "¿Es verdad que cobraban 5 mil dólares por un show?", le consultaron.

"Éramos creídas, si quieres, si no no voy. Mi tanga y yo éramos creídas. Si no iba Mariella, no iba. Habíamos cerrado filas. Éramos las verdaderas pesadas", respondió a Trome.